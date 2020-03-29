В Ірпені затримали жінку, яка збувала метадон через "закладки"

КИЇВ. 29 березня. УНН. Поліцейські на Київщині затримали жінку, в якої вилучили 70 пакетиків з кристалоподібною речовиною білого кольору. Зі слів жінки, вилучена в неї речовина є метадоном. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.