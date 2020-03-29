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В Ірпені затримали жінку, яка збувала метадон через "закладки"

В Ірпені затримали жінку, яка збувала метадон через "закладки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Поліцейські на Київщині затримали жінку, в якої вилучили 70 пакетиків з кристалоподібною речовиною білого кольору. Зі слів жінки, вилучена в неї речовина є метадоном. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.

Так, повідомляється, що 29-річна жителька міста Ірпінь для налагодження свого "бізнесу" та для обміну повідомленнями використовувала популярні месенджери.

Працівники поліції затримали жінку на "гарячому", коли вона робила закладки серед міста. У жінки вилучили пакетики з наркотичним засобом та мобільний телефон, де міститься інформація про її злочинну діяльність.

За фактом збуту наркотичних речовин відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що у подальшому правоохоронці проведуть необхідні оперативні заходи, щоб встановити шляхи походження "метадону" та коло осіб, причетних до організації його збуту.

Зловмисниця наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз. Досудове розслідування триває.

Як зазначають правоохоронці, за цінами "чорного ринку" вартість такого товару складає близько 100 тисяч гривень.

Як повідомлялося в УНН, у Запорізькій області поліцейські вигадували злочини для підвищення показників.

Українські Національні Новини

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