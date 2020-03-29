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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89817 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101360 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103490 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102677 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110821 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100081 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131455 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

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В Ирпене задержали женщину, которая сбывала метадон через "закладки"

В Ирпене задержали женщину, которая сбывала метадон через "закладки"

Киев  •  УНН

 • 17879 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Полицейские в Киевской области задержали женщину, у которой изъяли 70 пакетиков с кристаллообразным веществом белого цвета. По словам женщины, изъятое у нее вещество - метадон. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

Так, сообщается, что 29-летняя жительница города Ирпень для налаживания своего "бизнеса" и для обмена сообщениями использовала популярные мессенджеры.

Работники полиции задержали женщину на "горячем", когда она делала закладки среди города. У женщины изъяли пакетики с наркотическим средством и мобильный телефон, в котором содержится информация о ее преступной деятельности.

По факту сбыта наркотических веществ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что в дальнейшем правоохранители проведут необходимые оперативные меры, чтобы установить пути происхождения "метадона" и круг лиц, причастных к организации его сбыта.

Злоумышленница сейчас находится в изоляторе временного содержания. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Как отмечают правоохранители, по ценам "черного рынка" стоимость такого товара составляет около 100 тысяч гривен.

Как сообщалось в УНН, в Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей.

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