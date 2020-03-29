В Ирпене задержали женщину, которая сбывала метадон через "закладки"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Полицейские в Киевской области задержали женщину, у которой изъяли 70 пакетиков с кристаллообразным веществом белого цвета. По словам женщины, изъятое у нее вещество - метадон. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
Так, сообщается, что 29-летняя жительница города Ирпень для налаживания своего "бизнеса" и для обмена сообщениями использовала популярные мессенджеры.
Работники полиции задержали женщину на "горячем", когда она делала закладки среди города. У женщины изъяли пакетики с наркотическим средством и мобильный телефон, в котором содержится информация о ее преступной деятельности.
По факту сбыта наркотических веществ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в дальнейшем правоохранители проведут необходимые оперативные меры, чтобы установить пути происхождения "метадона" и круг лиц, причастных к организации его сбыта.
Злоумышленница сейчас находится в изоляторе временного содержания. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается.
Как отмечают правоохранители, по ценам "черного рынка" стоимость такого товара составляет около 100 тысяч гривен.
Как сообщалось в УНН, в Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей.