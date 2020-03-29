У Запорізькій області поліцейські вигадували злочини для підвищення показників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно слідчого та оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління ДБР у Мелітополі.
Правоохоронці обвинувачуються у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів та примушуванні давати показання (ч. 2 ст. 372 та ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.
Слідством встановлено, що поліцейські, для підвищення особистих показників у розкритті злочинів, домовилися із особами, які утримувались в установах виконання покарань, про визнання провини у скоєнні нетяжких злочинів в обмін на наркотичні речовин.
У подальшому правоохоронці вигадували заяви від громадян про скоєння щодо них злочинів та вносили ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього вони фальсифікували процесуальні документи: протоколи слідчих та процесуальних дій, повідомлення про підозру та скеровували вигадані справи до суду.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, під час карантину рівень злочинності в Україні знизився на 30%.