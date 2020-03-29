У Запорізькій області поліцейські вигадували злочини для підвищення показників

КИЇВ. 29 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно слідчого та оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління ДБР у Мелітополі.