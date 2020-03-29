В Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей

КИЕВ. 29 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление ГБР в Мелитополе.