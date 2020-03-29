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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87755 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100865 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103012 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей

В Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей

Киев  •  УНН

 • 15998 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление ГБР в Мелитополе.

Правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.

Следствием установлено, что полицейские, для повышения личных показателей в раскрытии преступлений, договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические веществ.

В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщение о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Запорожской области.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30%.

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