В Запорожской области полицейские придумывали преступления для повышения показателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении следователя и оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление ГБР в Мелитополе.
Правоохранители обвиняются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств и принуждении к даче показаний (ч. 2 ст. 372 и ч. 1 ст. 373 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.
Следствием установлено, что полицейские, для повышения личных показателей в раскрытии преступлений, договорились с лицами, которые содержались в учреждениях исполнения наказаний, о признании вины в совершении нетяжелых преступлений в обмен на наркотические веществ.
В дальнейшем правоохранители придумывали заявления от граждан о совершении в отношении них преступлений и вносили эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого они фальсифицировали процессуальные документы: протоколы следственных и процессуальных действий, сообщение о подозрении и направляли вымышленные дела в суд.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Запорожской области.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30%.