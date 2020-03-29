Во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30% - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30%. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире одной из программ, сообщает УНН со ссылкой на страницу Арсена Авакова в Facebook.
Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.
"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системные", - сказал Арсен Аваков.
Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть - это нарушение режима карантина.
Напомним, в Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов "скорой".