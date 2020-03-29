Во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30% - Аваков

КИЕВ. 29 марта. УНН. Во время карантина уровень преступности в Украине снизился на 30%. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в эфире одной из программ, сообщает УНН со ссылкой на страницу Арсена Авакова в Facebook.