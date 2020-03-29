Під час карантину рівень злочинності в Україні знизився на 30% - Аваков

КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час карантину рівень злочинності в Україні знизився на 30%. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в ефірі однієї з програм, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Арсена Авакова у Facebook.