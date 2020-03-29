Під час карантину рівень злочинності в Україні знизився на 30% - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Під час карантину рівень злочинності в Україні знизився на 30%. Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в ефірі однієї з програм, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Арсена Авакова у Facebook.
Арсен Аваков зазначив, що рівень злочинності по всім статтям знизився на 30%, однак активізувалися шахраї.
"Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити по квартирам і дезинфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини – не системні", - сказав Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ додав, що найбільший злочин, який зараз є – це порушення режиму карантину.
Нагадаємо, у Києві на фоні карантину йде тенденція до зменшення викликів "швидкої".