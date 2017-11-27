В Ірландії продано лотерейний квиток з виграшем в 5,8 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Виграшний квиток популярної ірландської лотереї National Lottery "Quick Pick", джекпот якої склав 5,8 млн євро, був проданий в місті Лімерик, передає УНН з посиланням на місцеве видання Limerick Post.
Повідомляється, що виграшний квиток був проданий 25 листопада. Ім'я переможця поки невідомо.
За даними Quick Pick, виграшними номерами стали 4, 16, 18, 24, 32, 35, число-бонус - 46.
Національна лотерея була створена в Ірландії 30 років тому. За цей час понад 5 млрд євро було направлено організаторами лотереї на благодійні потреби. Тільки в 2016 році National Lottery залучила понад 213 млн євро для підтримки спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, мистецтва.
Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 276 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 17 тільки за цей рік.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. в будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.