В Ірландії продано лотерейний квиток з виграшем в 5,8 млн євро

Повідомляється, що виграшний квиток був проданий 25 листопада. Ім'я переможця поки невідомо.

За даними Quick Pick, виграшними номерами стали 4, 16, 18, 24, 32, 35, число-бонус - 46.

Національна лотерея була створена в Ірландії 30 років тому. За цей час понад 5 млрд євро було направлено організаторами лотереї на благодійні потреби. Тільки в 2016 році National Lottery залучила понад 213 млн євро для підтримки спорту, охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, мистецтва.

Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", в Україні найпопулярніша лотерея - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 276 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 17 тільки за цей рік.

Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. в будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.