В Ирландии продан лотерейный билет с выигрышем в 5,8 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Выигрышный билет популярной ирландской лотереи National Lottery "Quick Pick", джекпот которой составил 5,8 млн евро, был продан в городе Лимерик, передает УНН со ссылкой на местное издание Limerick Post.
Сообщается, что выигрышный билет был продан 25 ноября. Имя победителя пока неизвестно.
По данным Quick Pick, выигрышными номерами стали 4, 16, 18, 24, 32, 35, число-бонус - 46.
Национальная лотерея была создана в Ирландии 30 лет назад. За это время более 5 млрд евро было направлено организаторами лотереи на благотворительные нужды. Только в 2016 году National Lottery привлекла более 213 млн евро для поддержки спорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования, искусства.
Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 276 миллионеров за всю историю существования лотереи и 17 только за этот год.
Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.