В Ирландии продан лотерейный билет с выигрышем в 5,8 млн евро

Сообщается, что выигрышный билет был продан 25 ноября. Имя победителя пока неизвестно.

По данным Quick Pick, выигрышными номерами стали 4, 16, 18, 24, 32, 35, число-бонус - 46.

Национальная лотерея была создана в Ирландии 30 лет назад. За это время более 5 млрд евро было направлено организаторами лотереи на благотворительные нужды. Только в 2016 году National Lottery привлекла более 213 млн евро для поддержки спорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования, искусства.

Напомним, по версии международной компании “GFK”, в Украине самая популярная лотерея — “Лото-Забава”. В прошлом году она была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это: 276 миллионеров за всю историю существования лотереи и 17 только за этот год.

Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.