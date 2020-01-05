В Ірані заявили про підготовку удару по військових об'єктах США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Іран готує удар по американських військових об'єктах у відповідь на вбивство командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерала Касема Сулеймані. З такою заявою виступив у неділю в ефірі телекомпанії CNN військовий радник керівника Ірану аятолли Алі Хаменеї Хосейн Деган, передає УНН.
"Війну почала Америка. Тому вони повинні бути готові до доцільною реакції на їх дії. Єдине, що може покласти край цьому періоду війни, це щоб американці отримали удар, рівноцінний тому, який вони завдали", - приводить видання слова Дегана.
За його словами, "відповідь, безсумнівно, буде військовою, і він буде спрямованою проти військових об'єктів". При цьому він вказав, що керівництво Ірану "ніколи не прагнуло і не буде прагнути до війни".
У п’ятницю Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого загинув командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення провести в понеділок "в терміновому порядку" засідання Північноатлантичної ради через загострення ситуації на Близькому Сході після загибелі в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.