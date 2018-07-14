В Ірані відшмагали чоловіка, який випив алкоголь 10 років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Іранські державні ЗМІ повідомили про публічне покарання чоловіка батогом через розпивання алкоголю під час весільної церемонії, передає УНН.
Як стало відомо, весілля відбулося більше 10 років тому у місті Кашмар на сході країни. На кадрах, поширених через інтернет і на ТВ, видно що чоловіка прив’язали до дерева в парку, удари йому наносила людина у балаклаві.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вже заявила, що публічне шмагання батогом в Кашмарі — “черговий жахливий приклад того, як іранська влада ігнорує базові права людини”.
Як повідомляють правозахисники, деяких журналістів також засуджують до публічного шмагання батогом через результати їхньої роботи. Шмагання батогом в якості покарання практикується в Ірані вже багато років. Згідно з Кримінальним кодексом країни, таким методом караються понад 100 різних злочинів і порушень. Християни та релігійні меншини від цього покарання захищені.
Як повідомляв УНН, Іран використовує свої посольства в якості дипломатичного прикриття для організації терактів в різних країнах. З таким твердженням у вівторок виступив представник Держдепартаменту.