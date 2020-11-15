В Ірані спростували інформацію про вбивство одного з лідерів Аль-Каїди

За словами Хатібзаде, Аль-Каїда “є результатом хибної політики Сполучених Штатів та їхніх союзників в регіоні”. Він зазначив, що час від часу Вашингтон і Тель-Авів, прагнучи уникнути відповідальності за злочинну діяльність Аль-Каїди і інших терористичних груп в регіоні, “брешуть і передають помилкову інформацію ЗМІ”.

“Без сумніву, такі звинувачення визначаються в контекст всеосяжної економічної, розвідувальної та психологічної війни проти Ірану, і ЗМІ не повинні стати платформою для публікації цілеспрямованих брехні Білого дому проти Ірану”, — підкреслив прессекретар МЗС Ірану.

Як повідомляв УНН, New York Times з посиланням на співробітників спецслужб поширило інформацію про те, що в Ірані вбили другого за величиною лідера Аль-Каїди — Абдуллу Ахмеда Абдуллу, якого звинувачують організації терактів у посольствах США в Африці в 1998 році.