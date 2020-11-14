В Ірані вбили другого за величиною лідера “Аль-Каїди”, — ЗМІ

“Абдулла Ахмед Абдулла, який був відомий за псевдонімом Абу Мухаммад аль-Масрі, був застрелений на вулицях Тегерана двома вбивцями на мотоциклі 7 серпня, в річницю нападів на посольство. Він був убитий разом зі своєю дочкою Міріам, вдовою сина Усами бен Ладена”, — зазначає видання.

За даними ЗМІ, напад було скоєно ізраїльськими бойовиками за наказом США. Проте досі “Аль-Каїда” не оголосила про смерть одного зі своїх вищих керівників, іранські чиновники приховали це, і жодна країна публічно не взяла на себе відповідальність за це вбивство.

Абдалла Ахмед Абдалла несе відповідальність за загибель понад двох сотень людей під час терактів 1998 року. Тоді потужні бомби були підірвані перед посольствами США в Найробі (Кенія) і Дар-ес-Саламі (Танзанія). В результаті вибухів загинули 224 людини, включаючи 12 американців, понад 4,5 тис. отримали поранення і контузії.