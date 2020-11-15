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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Иране опровергли информацию об убийстве одного из лидеров Аль-Каиды

В Иране опровергли информацию об убийстве одного из лидеров Аль-Каиды

Киев  •  УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Иране опровергли утверждение об убийстве одного из лидеров террористической группировки Аль-Каиды и любое присутствие членов этой группировки в стране. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, пишет IRNA, передает УНН.

По словам Хатибзаде, Аль-Каида “является результатом ошибочной политики Соединенных Штатов и их союзников в регионе”. Он отметил, что время от времени Вашингтон и Тель-Авив, стремясь избежать ответственности за преступную деятельность Аль-Каиды и других террористических групп в регионе, “лгут и передают ложную информацию СМИ”.

“Без сомнения, такие обвинения определяются в контексте всеобъемлющей экономической, разведывательной и психологической войны против Ирана, и СМИ не должны стать платформой для публикации целенаправленной лжи Белого дома против Ирана”, — подчеркнул пресс-секретар МИД Ирана.

Как сообщал УНН, New York Times со ссылкой на сотрудников спецслужб распространил информацию о том, что в Иране убили второго по величине лидера Аль-Каиды — Абдуллу Ахмеда Абдуллу, которого обвиняют организации терактов в посольствах США в Африке в 1998 году.

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