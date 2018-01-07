В Ірані підтвердили, що 32 людей зникли безвісти після зіткнення суден біля берегів Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Ірані підтвердили, що 32 члени екіпажу зникли безвісти в результаті зіткнення двох суден біля східного узбережжя Китаю. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
"Міністерство нафти Ірану в неділю підтвердило, що 32 члени екіпажу, зокрема 30 іранців і двоє громадян Бангладеш, пропали безвісти в результаті зіткнення двох суден біля східного узбережжя Китаю", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 6 січня о 20:00 біля гирла річки Янцзи панамський нафтовий танкер Sanchi зіткнувся з гонконгським суховантажем CF CRYSTAL біля східного узбережжя Китаю.
В результаті зіткнення було втрачено зв'язок з усім екіпажем нафтового танкера. Це судно належить іранській компанії BRIGHT SHIPPING LIMITED.