В Інституті нацпам’яті не виключають, що тіло Є.Коновальця перепоховають у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Тіло полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця може бути перепоховане найближчим часом у Києві. Про це під час церемонії відкриття меморіальної дошки ЄКоновальцю повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович, передає УНН.
“Я дуже радий, що Є.Коновалець повертається в столицю. Я дуже радий, що Є.Коновалець повертається поступово в Київ. Він повертається у вигдяді цієї меморіальної таблиці, він повертається у вигляді вулиці Січових Стрільців, яка нарешті з'явилася в Києві. Він повертається у вигляді вулиці Є.Коновальця, яка теж нарешті з'явилася в Києві. І дуже сподіваюсь, що незабаром повернеться сюди і тіло Є.Коновальця, який буде перепохований тут, у Києві, у Національному пантеоні", - зазначив В.В’ятрович.
Нагадаємо, на початку січня Є.Нищук повідомив, що готуються списки видатних українців, яких можна перепоховати в Україні.
Як повідомляв УНН, у столиці відкрили меморіальну дошку Є.Коновальцю.