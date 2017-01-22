В Інституті нацпам’яті не виключають, що тіло Є.Коновальця перепоховають у Києві

“Я дуже радий, що Є.Коновалець повертається в столицю. Я дуже радий, що Є.Коновалець повертається поступово в Київ. Він повертається у вигдяді цієї меморіальної таблиці, він повертається у вигляді вулиці Січових Стрільців, яка нарешті з'явилася в Києві. Він повертається у вигляді вулиці Є.Коновальця, яка теж нарешті з'явилася в Києві. І дуже сподіваюсь, що незабаром повернеться сюди і тіло Є.Коновальця, який буде перепохований тут, у Києві, у Національному пантеоні", - зазначив В.В’ятрович.

Нагадаємо, на початку січня Є.Нищук повідомив, що готуються списки видатних українців, яких можна перепоховати в Україні.

Як повідомляв УНН, у столиці відкрили меморіальну дошку Є.Коновальцю.