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В Институте нацпамяти не исключают, что тело Е.Коновальца перезахоронят в Киеве

В Институте нацпамяти не исключают, что тело Е.Коновальца перезахоронят в Киеве

Киев • УНН

 • 8866 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Тело полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца может быть перезахоронено в ближайшее время в Киеве. Об этом во время церемонии открытия мемориальной доски Е.Коновальцу сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает УНН.

"Я очень рад, что Е.Коновалец возвращается в столицу. Я очень рад, что Е.Коновалец возвращается постепенно в Киев. Он возвращается в виде этой мемориальной доски, он возвращается в виде улицы Сечевых Стрельцов, которая наконец-то появилась в Киеве. Он возвращается в виде улицы Коновальца, которая тоже наконец-то появилась в Киеве. И очень надеюсь, что скоро вернется сюда и тело Коновальца, который будет перезахоронен здесь, в Киеве, в Национальном пантеоне", - отметил В.Вятрович.

Напомним, в начале января Е.Нищук сообщил, что готовятся списки выдающихся украинцев, которых можно перезахоронить в Украине.

Как сообщал УНН, в столице открыли мемориальную доску Е.Коновальцу.

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