В Институте нацпамяти не исключают, что тело Е.Коновальца перезахоронят в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Тело полковника Армии УНР, основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца может быть перезахоронено в ближайшее время в Киеве. Об этом во время церемонии открытия мемориальной доски Е.Коновальцу сообщил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, передает УНН.
"Я очень рад, что Е.Коновалец возвращается в столицу. Я очень рад, что Е.Коновалец возвращается постепенно в Киев. Он возвращается в виде этой мемориальной доски, он возвращается в виде улицы Сечевых Стрельцов, которая наконец-то появилась в Киеве. Он возвращается в виде улицы Коновальца, которая тоже наконец-то появилась в Киеве. И очень надеюсь, что скоро вернется сюда и тело Коновальца, который будет перезахоронен здесь, в Киеве, в Национальном пантеоне", - отметил В.Вятрович.
Напомним, в начале января Е.Нищук сообщил, что готовятся списки выдающихся украинцев, которых можно перезахоронить в Украине.
Как сообщал УНН, в столице открыли мемориальную доску Е.Коновальцу.