В Індонезії зсув забрав життя п'яти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. П'ятеро людей загинули в суботу в результаті зсуву на курортному острові Балі в Індонезії. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhua, коментар якому дав високопоставлений представник місцевого Агентства по ліквідації наслідків стихійних лих Ньоман Санджая.
За його словами, стихійне лихо сталося в селі Батубулан в окрузі Гіаньяр.
“Один з трупів було знайдено та ідентифіковано. Наразі чотири людини залишаються похованими під уламками будинку, який був зруйнований зсувом”, — заявив Санджая.
Він зазначив, що стихійне лихо викликане потужними зливами, додавши, що пошук зниклих триває.
Нагадаємо, 2 грудня, у провінції Північна Суматра, що на заході Індонезії в результаті зсуву на готель семеро студентів загинули, ще семеро — зазнали тяжких травм.