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В Індонезії зсув забрав життя п'яти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. П'ятеро людей загинули в суботу в результаті зсуву на курортному острові Балі в Індонезії. Про це повідомляє УНН із посиланням на китайське видання Xinhua, коментар якому дав високопоставлений представник місцевого Агентства по ліквідації наслідків стихійних лих Ньоман Санджая.

В Індонезії зсув забрав життя п'яти осіб

За його словами, стихійне лихо сталося в селі Батубулан в окрузі Гіаньяр.

“Один з трупів було знайдено та ідентифіковано. Наразі чотири людини залишаються похованими під уламками будинку, який був зруйнований зсувом”, — заявив Санджая.

Він зазначив, що стихійне лихо викликане потужними зливами, додавши, що пошук зниклих триває.

Нагадаємо, 2 грудня, у провінції Північна Суматра, що на заході Індонезії в результаті  зсуву на готель семеро студентів загинули, ще семеро — зазнали тяжких травм.

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