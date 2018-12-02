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На заході Індонезії зсув забрав життя семи студентів

На заході Індонезії зсув забрав життя семи студентів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У провінції Північна Суматра на заході Індонезії в результаті зсуву на готель семеро студентів загинули, ще семеро - зазнали тяжких травм. Про це у коментарі інформаційному агентству "Синьхуа" повідомив голова пошуково-рятувальної служби провінції Мухаммад Агус Вібісоно, передає УНН.

"Всі 14 осіб - подорожуючі студенти. Готель, де вони проживали, розташований у селі Даулу району Каро. Постраждалих госпіталізовано, а тіла всіх загиблих були доставлені в лікарню для впізнання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше щонайменше дев’ять людей загинули при сході зсуву на житлові будинки в районі Лімон-Інданса в провінції Морона-Сантьяго на сході Еквадору.

Нагадаємо, що 10 листопада внаслідок зсуву у бразильському  місті Нітерой (штат Ріо-де-Жанейро), загинули щонайменше 14 людей. 

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