На заході Індонезії зсув забрав життя семи студентів

"Всі 14 осіб - подорожуючі студенти. Готель, де вони проживали, розташований у селі Даулу району Каро. Постраждалих госпіталізовано, а тіла всіх загиблих були доставлені в лікарню для впізнання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше щонайменше дев’ять людей загинули при сході зсуву на житлові будинки в районі Лімон-Інданса в провінції Морона-Сантьяго на сході Еквадору.

Нагадаємо, що 10 листопада внаслідок зсуву у бразильському місті Нітерой (штат Ріо-де-Жанейро), загинули щонайменше 14 людей.