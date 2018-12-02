На западе Индонезии оползень унес жизни семи студентов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81312 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102783 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137625 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135741 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132102 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126355 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164174 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117944 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На западе Индонезии оползень унес жизни семи студентов

На западе Индонезии оползень унес жизни семи студентов

Киев  •  УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В провинции Северная Суматра на западе Индонезии в результате оползня на отель семь студентов погибли, еще семеро - получили тяжелые травмы. Об этом в комментарии информационному агентству "Синьхуа" сообщил председатель поисково-спасательной службы провинции Мухаммад Агус Вибисоно, передает УНН.

"Все 14 человек - путешественники студенты. Отель, где они проживали, расположенный в селе Даулы района Каро. Пострадавшие госпитализированы, а тела всех погибших были доставлены в больницу для опознания", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее по меньшей мере девять человек погибли при сходе оползня на жилые дома в районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора.

Напомним, что 10 ноября в результате смещения в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли по меньшей мере 14 человек.

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