На западе Индонезии оползень унес жизни семи студентов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В провинции Северная Суматра на западе Индонезии в результате оползня на отель семь студентов погибли, еще семеро - получили тяжелые травмы. Об этом в комментарии информационному агентству "Синьхуа" сообщил председатель поисково-спасательной службы провинции Мухаммад Агус Вибисоно, передает УНН.
"Все 14 человек - путешественники студенты. Отель, где они проживали, расположенный в селе Даулы района Каро. Пострадавшие госпитализированы, а тела всех погибших были доставлены в больницу для опознания", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее по меньшей мере девять человек погибли при сходе оползня на жилые дома в районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора.
Напомним, что 10 ноября в результате смещения в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли по меньшей мере 14 человек.