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В Індонезії в результаті теракту загинула дитина

В Індонезії в результаті теракту загинула дитина

Київ • УНН

 • 7234 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. В місті Самарінді, провінція Східний Калімантан, в неділю стався теракт, в результаті якого загинула дитина, а трьох малюків госпіталізовано, передає УНН з посиланням на Time.

Як повідомляє джерело, діти гралися у дворі церкви Ойкумен, коли підозрюваний Джаханда Джо Бен Мухаммед Асенд кинув бомбу. Злочинець був одягнений в чорну футболку з написом “Джихад — стиль життя”.

Від тяжких опіків один із малюків помер одразу, решту госпіталізували.

“Цей випадок відкрив нам очі на тероризм і дав зрозуміти, що необхідно удосконалювати захисні програми”, — заявила індонезійський правознавець Єва Сундарі.

Крім того додається, що раніше злочинець був засуджений на три роки і шість місяців за причетність до вибуху в культурному центрі в місті Джакарта. У липні 2014 року його звільнили. А у вересні того ж року він нібито намагався вбити свою дружину. Цьогоріч наприкінці серпня терорист-смертник намагався атакувати багатолюдний католицький храм в місті Медані, однак його жилет не вибухнув.

Як повідомляв УНН, восьмеро людей загинули під час теракту на південь від Багдада.

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