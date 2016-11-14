В Індонезії в результаті теракту загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В місті Самарінді, провінція Східний Калімантан, в неділю стався теракт, в результаті якого загинула дитина, а трьох малюків госпіталізовано, передає УНН з посиланням на Time.
Як повідомляє джерело, діти гралися у дворі церкви Ойкумен, коли підозрюваний Джаханда Джо Бен Мухаммед Асенд кинув бомбу. Злочинець був одягнений в чорну футболку з написом “Джихад — стиль життя”.
Від тяжких опіків один із малюків помер одразу, решту госпіталізували.
“Цей випадок відкрив нам очі на тероризм і дав зрозуміти, що необхідно удосконалювати захисні програми”, — заявила індонезійський правознавець Єва Сундарі.
Крім того додається, що раніше злочинець був засуджений на три роки і шість місяців за причетність до вибуху в культурному центрі в місті Джакарта. У липні 2014 року його звільнили. А у вересні того ж року він нібито намагався вбити свою дружину. Цьогоріч наприкінці серпня терорист-смертник намагався атакувати багатолюдний католицький храм в місті Медані, однак його жилет не вибухнув.
Як повідомляв УНН, восьмеро людей загинули під час теракту на південь від Багдада.