В Индонезии в результате теракта погиб ребенок

Как сообщает источник, дети играли во дворе церкви Ойкумен, когда подозреваемый Джаханда Джо Бен Мухаммед Асенд бросил бомбу. Преступник был одет в черную футболку с надписью "Джихад - стиль жизни".

От тяжелых ожогов один из малышей умер сразу, остальные были госпитализированы.

"Этот случай открыл нам глаза на терроризм и дал понять, что необходимо совершенствовать защитные программы", - заявила индонезийский правовед Ева Сундари.

Кроме того добавляется, что ранее преступник был осужден на три года и шесть месяцев за причастность к взрыву в культурном центре в городе Джакарта. В июле 2014 года его освободили. А в сентябре того же года он якобы пытался убить свою жену. В этом году в конце августа террорист-смертник пытался атаковать многолюдный католический храм в городе Медани, однако его жилет не взорвался.

Как сообщал УНН, восемь человек погибли во время теракта к югу от Багдада.