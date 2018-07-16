Розлючений натовп в Індонезії забив близько 300 крокодилів

Вбивство тварин стало помстою у відповідь на загибель місцевого жителя, якого, вважається, було вбито однією твариною з притулку.



Місцеві представники та поліція заявили, що не змогли зупинити вендету і тепер можуть висунути звинувачення.



Вбивство охоронюваних видів є злочином, за який передбачено штраф або тюремне ув'язнення в Індонезії.



Місцевий селянин був убитий в п'ятницю, коли збирав овочі на присадибній ділянці ферми крокодилів.



"Співробітник почув, як хтось кричить по допомогу, швидко пішов туди і побачив, як на людину напав крокодил," - заявив глава Індонезійського агентства збереження природних ресурсів у Західному Папуа.



Після похорону в суботу кілька сотень місцевих жителів вирушили до притулку, озброєні ножами, лопатами, молотами і кийками.



Місцеві ЗМІ повідомляють, що озброєний натовп спочатку скоїв напад на офіс крокодилової ферми, де потім забив 292 рептилії.



Нагадаємо, в Ефіопії крокодил убив священика під час обряду хрещення.