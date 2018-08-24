В Індії через повені загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В індійському штаті Мадхья-Прадеш загинули 12 осіб в результаті повеней, викликаних сильними дощами, які йшли останні дві доби. Про це повідомляє "Агентство Анадолу", передає УНН.
Четверо із загиблих належали до однієї сім'ї. Їхній автомобіль понесло потоком води.
Всього сильні зливи йдуть в 21 регіоні штату. За даними метеорологічної служби, негода триватиме і в наступні дні.
Нагадаємо, в штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили в таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб.
Як повідомляв УНН, Індія не братиме допомогу від інших держав для постраждалих від масштабної повені в штаті Керала. У той же час в МЗС заявили, що вітають внески до фондів допомоги від інших фондів, індійців, які проживають за кордоном, і людей індійського походження.