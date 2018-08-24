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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Индии из-за наводнений погибли 12 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В индийском штате Мадхья-Прадеш погибли 12 человек в результате наводнений, вызванных сильными дождями, которые шли последние двое суток. Об этом сообщает "Агентство Анадолу", передает УНН.

В Индии из-за наводнений погибли 12 человек

Четверо из погибших принадлежали к одной семье. Их автомобиль унесло потоком воды.

Всего сильные ливни идут в 21 регионе штата. По данным метеорологической службы, непогода продолжится и в предстоящие дни.

Напомним, в штате Керала на юге Индии более миллиона человек разместили в лагерях по оказанию помощи пострадавшим от ливней и наводнений, в результате которых погибли более 410 человек.

Как сообщал УНН, Индия не будет принимать помощь от других государств для пострадавших от масштабного наводнения в штате Керала. В то же время в МИД заявили, что приветствуют взносы в фонды помощи от других фондов, индийцев, проживающих за рубежом, и людей индийского происхождения.


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