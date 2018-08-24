В Индии из-за наводнений погибли 12 человек

Четверо из погибших принадлежали к одной семье. Их автомобиль унесло потоком воды.



Всего сильные ливни идут в 21 регионе штата. По данным метеорологической службы, непогода продолжится и в предстоящие дни.



Напомним, в штате Керала на юге Индии более миллиона человек разместили в лагерях по оказанию помощи пострадавшим от ливней и наводнений, в результате которых погибли более 410 человек.



Как сообщал УНН, Индия не будет принимать помощь от других государств для пострадавших от масштабного наводнения в штате Керала. В то же время в МИД заявили, что приветствуют взносы в фонды помощи от других фондов, индийцев, проживающих за рубежом, и людей индийского происхождения.





