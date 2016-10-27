В.Гройсман запропонував Франції здавати українську мову на іспитах як іноземну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся із проханням до прем’єра-міністра Франції Мануеля Вальса включити українську мову до переліку іноземних мов, іспит з яких має бути складений для отримання ступеня бакалавра, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.
“Прем’єр-міністр звернувся із проханням включити українську мову до переліку іноземних мов, іспит з яких може бути складений для здобуття французького диплому про середню освіту (бакалаврат)”, — йдеться в повідомленні.