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В.Гройсман запропонував Франції здавати українську мову на іспитах як іноземну

В.Гройсман запропонував Франції здавати українську мову на іспитах як іноземну

Київ • УНН

 • 10801 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся із проханням до прем’єра-міністра Франції Мануеля Вальса включити українську мову до переліку іноземних мов, іспит з яких має бути складений для отримання ступеня бакалавра, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

“Прем’єр-міністр звернувся із проханням включити українську мову до переліку іноземних мов, іспит з яких може бути складений для здобуття французького диплому про середню освіту (бакалаврат)”, — йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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