В.Гройсман предложил Франции сдавать украинский язык на экзаменах как иностранный

КИЕВ. 27 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился с просьбой к премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу включить украинский язык в перечень иностранных языков, экзамен по которым должен быть сдан для получения степени бакалавра, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.