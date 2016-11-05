В.Гройсман: Україна почала нарощувати обсяги видобутку власного газу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні почалося зростання видобутку власного газу і до 2020 року країна може досягнути власної енергетичної незалежності. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі програми Шустер Live, передає УНН.
“Укргазвидобування. Постійне було зменшення видобутку газу. Ми за цих декілька місяців маємо плюс 47 млн кубів. Це небагато. Але ми маємо плюс. Ми почали йти в зростання”, — сказав В.Гройсман.
Також він повідомив, що наступного року Україна отримає додаткових 500-700 млн кубічних метрів газу власного виробництва.
“Це означає, що щороку до 2020 року ми маємо наростити видобуток українського газу, що нам абсолютно вистачить. Коли нам вистачить газу власного видобутку, ми не будемо купляти газ за валюту у закордонних імпортерів. Ми будемо використовувати наш український газ, якого нам буде достатньо, і це буде направлене на те, щоби зміцнювати національну валюту і все робити для того, щоб економіка була стабільною”, — наголосив політик.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України налаштований на плідну співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з керівником місії Європейського департаменту МВФ.