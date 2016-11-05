В.Гройсман: Украина начала наращивать объемы добычи собственного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине начался рост добычи собственного газа и к 2020 году страна может достичь собственной энергетической независимости. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы Шустер Live, передает УНН.
"Укргаздобыча. Постоянное было уменьшение добычи газа. Мы за эти несколько месяцев имеем плюс 47 млн кубов. Это немного. Но мы имеем плюс. Мы начали идти в рост ", - сказал В.Гройсман.
Также он сообщил, что в следующем году Украина получит дополнительных 500-700 млн кубометров газа собственного производства.
"Мы будем использовать наш украинский газ, которого нам будет достаточно, и это будет направлено на то, чтобы укреплять национальную валюту и все делать для того, чтобы экономика была стабильной ", - подчеркнул политик.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины настроен на плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ.