В.Гройсман: Украина начала наращивать объемы добычи собственного газа

"Укргаздобыча. Постоянное было уменьшение добычи газа. Мы за эти несколько месяцев имеем плюс 47 млн ​​кубов. Это немного. Но мы имеем плюс. Мы начали идти в рост ", - сказал В.Гройсман.

Также он сообщил, что в следующем году Украина получит дополнительных 500-700 млн кубометров газа собственного производства.

"Мы будем использовать наш украинский газ, которого нам будет достаточно, и это будет направлено на то, чтобы укреплять национальную валюту и все делать для того, чтобы экономика была стабильной ", - подчеркнул политик.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины настроен на плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ.