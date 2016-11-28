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В.Гройсман та глава МЗС Швеції обговорили подальшу співпрацю країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом подальшу співпрацю двох країн. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

В.Гройсман та глава МЗС Швеції обговорили подальшу співпрацю країн

Прем’єр-міністр подякував Швеції за систематичну підтримку України як на зовнішньополітичній арені, так і в підтримці внутрішніх економічних та фінансових перетворень.

В.Гройсман також висловив вдячність за схвалення резолюції ГА ООН “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та у м. Севастополь (Україна)”, співавтором якої стала Швеція.

“Ваша допомога є дуже необхідною, і ми дякуємо за всебічну підтримку України”, — зазначив Прем’єр-міністр.

Міністр закордонних справ М.Вальстрьом висловила готовність Швеції співпрацювати із Україною у сферах екології, зокрема щодо утилізації відходів, та децентралізації.

Окремо Голова українського Уряду привернув увагу до необхідності завершення ратифікації Угоди про асоціацію Європейського Союзу із Україною.

Прем’єр-міністр також наголосив на неприпустимості зняття санкцій відносно Російської Федерації. Він зауважив, що це насамперед питання глобальної безпеки.

“Хто хоче зняти санкції — той хоче фінансувати військовий потенціал Росії. Це їхній вибір. Мені здається, ми це вже проходили в нашій спільній європейській історії, і все це погано завершилося”, — наголосив В.Гройсман.

У свою чергу міністр закордонних справ М.Вальстрьом запевнила, що Швеція готова і далі підтримувати Україну, в тому числі щодо подовження санкційної політики відносно Росії.

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