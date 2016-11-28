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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В.Гройсман и глава МИД Швеции обсудили дальнейшее сотрудничество стран

Киев • УНН

 • 4211 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем дальнейшее сотрудничество двух стран. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.

В.Гройсман и глава МИД Швеции обсудили дальнейшее сотрудничество стран

Премьер-министр поблагодарил Швецию за систематическую поддержку Украины как на внешнеполитической арене, так и в поддержке внутренних экономических и финансовых преобразований.

В.Гройсман также выразил благодарность за принятие резолюции ГА ООН "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в г. Севастополь (Украина)", соавтором которой стала Швеция.

"Ваша помощь очень необходима, и мы благодарим за всестороннюю поддержку Украины", - отметил Премьер-министр.

Министр иностранных дел М.Вальстрем выразила готовность Швеции сотрудничать с Украиной в сфере экологии, в том числе относительно утилизации отходов, и децентрализации.

Отдельно Глава украинского Правительства обратил внимание на необходимость завершения ратификации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

Премьер-министр также отметил недопустимость снятия санкций с Российской Федерации. Он отметил, что это прежде всего вопрос глобальной безопасности.

"Кто хочет снять санкции - тот хочет финансировать военный потенциал России. Это их выбор. Мне кажется, мы это уже проходили в нашей общей европейской истории, и все это плохо закончилось", - отметил В.Гройсман.

В свою очередь министр иностранных дел М.Вальстрем заверила, что Швеция готова и дальше поддерживать Украину, в том числе в продлении санкционной политики в отношении России.

Украинские Национальные Новости

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