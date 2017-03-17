В.Гройсман розповів про роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області проводяться підтримуючі роботи, розробляється проектно-кошторисна документація, після завершення чого будуть розпочаті відповідні протиаварійні роботи, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Ми знаємо про проблеми терикону, ми виділили кошти. Профільний Віце-прем'єр-міністр [України Володимир Кістіон] регулярно відвідує цю територію. Розробляється проектно-кошторисна документація, щоб усе було зроблена так, як це необхідно. Підтримуючі роботи насправді проводяться. Як тільки буде завершений увесь комплекс підготовчих робіт, ми одразу розпочнемо ту роботу", - зазначив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Він зауважив, що Уряд розпочав процес наведення ладу на львівському териконі, оскільки за багато років його існування ніхто системно проблему не вирішував.
"Я вважаю, що найближчим часом, ситуація буде тільки покращуватися", - переконаний Глава Уряду.
Як повідомляв УНН, справу щодо трагедії на львівському сміттєзвалищі передадуть в іншу область.