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В.Гройсман рассказал о работах на Грибовичской свалке

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. На Грибовичской свалке во Львовской области проводятся поддерживающие работы, разрабатывается проектно-сметная документация, после завершения чего будут начаты соответствующие противоаварийные работы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы знаем о проблемах террикона, мы выделили средства. Профильный вице-премьер-министр [Украины Владимир Кистион] регулярно посещает эту территорию. Разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы все было сделано так, как это необходимо. Поддерживающие работы действительно проводятся. Как только будет завершен весь комплекс подготовительных работ, мы сразу начнем ту работу ", - отметил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что Правительство начало процесс наведения порядка на львовском терриконе, поскольку за многие годы его существования никто системно проблему не решал.

"Я считаю, что в ближайшее время ситуация будет только улучшаться", - убежден глава правительства.

Как сообщал УНН, дело по трагедии на львовской свалке передадут в другую область.

 

Украинские Национальные Новости

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