В.Гройсман перевірив стан підготовки до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перевірив стан справ щодо підготовки Євробачення-2017. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
В.Гройсман відзначив, що однією з подій року, що минає - стала перемога Джамали на Євробаченні і зараз триває робота з підготовки Євробачення-2017.
"Напередодні Нового року перевірив стан справ. Вже є домовленість із шоу-продюсером Стівом Барлоу, для якого Євробачення-2017 стане вже шостим. Підписано договір зі студією дизайну сцени - Wider Design. Визначено місце проведення і підписаний договір з Міжнародним Виставковим Центром. Проведені попередні переговори між НТКУ та Міністерством Економіки України щодо максимального застосування системи Система публічних електронних закупівель ProZorro та проведення відкритих та прозорих тендерних процедур", - написав Прем'єр.
В.Гройсман також наголосив, що "наше завдання - провести конкурс на високому організаційному рівні і ми проведемо Євробачення-2017 в Києві на найвищому рівні!".
"І користуючись нагодою, хочу побажати нам усім нових перемог у Новому році!" - резюмував він.
Нагадаємо, конкурс пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.
У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.