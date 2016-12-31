В.Гройсман перевірив стан підготовки до Євробачення-2017

ukru
04:30 • 4398 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 43176 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 101955 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127213 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133382 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230084 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169505 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189465 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172845 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165010 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.3 м/с
83 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 31125 перегляди
Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

28 березня, 19:27 • 28493 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 21933 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 24833 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 21111 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230084 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 352849 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370037 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286264 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55567 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72724 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84582 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168583 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171150 перегляди
Актуальне
В.Гройсман перевірив стан підготовки до Євробачення-2017

В.Гройсман перевірив стан підготовки до Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 9902 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перевірив стан справ щодо підготовки Євробачення-2017. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В.Гройсман відзначив, що однією з подій року, що минає - стала перемога Джамали на Євробаченні і зараз триває робота з підготовки Євробачення-2017.

"Напередодні Нового року перевірив стан справ. Вже є домовленість із шоу-продюсером Стівом Барлоу, для якого Євробачення-2017 стане вже шостим. Підписано договір зі студією дизайну сцени - Wider Design. Визначено місце проведення і підписаний договір з Міжнародним Виставковим Центром. Проведені попередні переговори між НТКУ та Міністерством Економіки України щодо максимального застосування системи Система публічних електронних закупівель ProZorro та проведення відкритих та прозорих тендерних процедур", - написав Прем'єр.

В.Гройсман також наголосив, що "наше завдання - провести конкурс на високому організаційному рівні і ми проведемо Євробачення-2017 в Києві на найвищому рівні!".

"І користуючись нагодою, хочу побажати нам усім нових перемог у Новому році!" - резюмував він.

Нагадаємо, конкурс пройде в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,167.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,899.95