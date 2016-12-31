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В.Гройсман проверил состояние подготовки к Евровидению-2017

В.Гройсман проверил состояние подготовки к Евровидению-2017

Киев • УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проверил состояние дел по подготовке Евровидения-2017. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В.Гройсман отметил, что одним из событий уходящего года - стала победа Джамалы на Евровидении и сейчас идет работа по подготовке Евровидения-2017.

"Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого Евровидения-2017 станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения системы Система публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур ", - написал премьер.

В.Гройсман также подчеркнул, что "наша задача - провести конкурс на высоком организационном уровне и мы проведем Евровидения-2017 в Киеве на высшем уровне!".

"И пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!" - резюмировал он.

Напомним, конкурс пройдет в Международном выставочном центре. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В 2016 году певица Джамала победила на конкурсе "Евровидение" в Стокгольме. Это дало право Украине на проведение конкурса в следующем году.

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