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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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В.Гройсман доручив Ю.Стецю внести пропозиції щодо усунення перепон при створенні суспільного ТБ

В.Гройсман доручив Ю.Стецю внести пропозиції щодо усунення перепон при створенні суспільного ТБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інформаційної політики Юрію Стецю напрацювати пропозиції спільно з народними депутатами щодо усунення перепон при створенні суспільного телебачення. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Я бачив звернення про те, що начебто виникає якась загроза створенню суспільного телебачення. Ми підтримували і підтримуємо створення суспільного телебачення в Україні... В уряді є абсолютна консолідована позиція щодо розвитку суспільного телебачення. І якщо є якісь загрози, ми їх маємо виявити і знищити загрози, якщо такі виникають”, — наголосив він.

Тому Прем’єр-міністр доручив міністру інформаційної політики Юрію Стецю опрацювати це питання спільно з народними депутатами.

“Внесіть пропозиції, що потрібно, щоби було ухвалено урядом, якщо є такі рішення, і ми це з задоволенням зробимо”, — сказав він.

Водночас В.Гройсман наголосив, що ніхто не має ставити під сумнів необхідність створення суспільного телебачення в Україні.

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