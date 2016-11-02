В.Гройсман поручил Ю.Стецю внести предложения по устранению препятствий при создании общественного ТВ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру информационной политики Юрию Стецю выработать предложения совместно с народными депутатами по устранению препятствий при создании общественного ТВ. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Я видел обращения о том, что якобы возникает какая-то угроза созданию общественного телевидения. Мы поддерживали и поддерживаем создание общественного телевидения в Украине... В правительстве есть абсолютная консолидированная позиция по развитию общественного телевидения. И если есть какие-то угрозы, мы их должны обнаружить и уничтожить, если таковые возникают", - подчеркнул он.
Поэтому Премьер-министр поручил министру информационной политики Юрию Стецю проработать этот вопрос совместно с народными депутатами.
"Внесите предложения, что нужно, чтобы было принято правительством, если есть такие решения, и мы это с удовольствием сделаем", - сказал он.
В то же время В.Гройсман подчеркнул, что никто не должен ставить под сомнение необходимость создания общественного телевидения в Украине.