В.Гройсман поручил Ю.Стецю внести предложения по устранению препятствий при создании общественного ТВ

"Я видел обращения о том, что якобы возникает какая-то угроза созданию общественного телевидения. Мы поддерживали и поддерживаем создание общественного телевидения в Украине... В правительстве есть абсолютная консолидированная позиция по развитию общественного телевидения. И если есть какие-то угрозы, мы их должны обнаружить и уничтожить, если таковые возникают", - подчеркнул он.

Поэтому Премьер-министр поручил министру информационной политики Юрию Стецю проработать этот вопрос совместно с народными депутатами.

"Внесите предложения, что нужно, чтобы было принято правительством, если есть такие решения, и мы это с удовольствием сделаем", - сказал он.

В то же время В.Гройсман подчеркнул, что никто не должен ставить под сомнение необходимость создания общественного телевидения в Украине.