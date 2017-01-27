В Facebook з'явилася функція входу в соцмережу за допомогою електронного ключа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В соціальній мережі Facebook з’явилася нова функція. Її користувачі зможуть отримувати доступ до своїх облікових записів за допомогою фізичного накопичувача, що виконує роль електронного ключа. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій у четвер, передає УНН.
Як зазначив фахівець із захисту інформації в компанії Facebook Бред Хілл, користувач тепер може “зареєструвати фізичний ключ безпеки до облікового запису”. При вході в соцмережу людина вставляє накопичувач до USB-роз’єм, підтвердивши таким чином, що вона є власником облікового запису.
Також у заяві наголошується, що використання даної функції швидше в порівнянні з іншими методами захисту облікового запису, а також має ряд інших переваг, користувачам не доводиться пам’ятати код безпеки та самостійно вводити його, а значить його не можуть дізнатися обманним шляхом шахраї. Електронний ключ може застосовуватися і для активації інших акаунтів, в тому числі в сервісах Google або Dropbox.