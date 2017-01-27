В Facebook з'явилася функція входу в соцмережу за допомогою електронного ключа

Як зазначив фахівець із захисту інформації в компанії Facebook Бред Хілл, користувач тепер може “зареєструвати фізичний ключ безпеки до облікового запису”. При вході в соцмережу людина вставляє накопичувач до USB-роз’єм, підтвердивши таким чином, що вона є власником облікового запису.

Також у заяві наголошується, що використання даної функції швидше в порівнянні з іншими методами захисту облікового запису, а також має ряд інших переваг, користувачам не доводиться пам’ятати код безпеки та самостійно вводити його, а значить його не можуть дізнатися обманним шляхом шахраї. Електронний ключ може застосовуватися і для активації інших акаунтів, в тому числі в сервісах Google або Dropbox.