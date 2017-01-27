В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключа

Как отметил специалист по защите информации в компании Facebook Брэд Хилл, пользователь теперь может “зарегистрировать физическое ключ безопасности к учетной записи”. При входе в соцсеть человек вставляет накопитель в USB-разъем, подтвердив таким образом, что она является владельцем учетной записи.

Таже в заявлении отмечается, что использование данной функции быстрее по сравнению с другими методами защиты учетной записи, а также имеет ряд других преимуществ, пользователям не приходится помнить код и самостоятельно вводить, а значит его не могут узнать обманным путем мошенники. Электронный ключ может применяться и для активации других аккаунтов, в том числе в сервисах Google или Dropbox.