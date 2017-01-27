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В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключа

В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключа

Киев • УНН

 • 8106 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В социальной сети Facebook появилась новая функция. Ее пользователи смогут получать доступ к своим учетным записям с помощью физического накопителя, который выполняет роль электронного ключа. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг, передает УНН.

Как отметил специалист по защите информации в компании Facebook Брэд Хилл, пользователь теперь может “зарегистрировать физическое ключ безопасности к учетной записи”. При входе в соцсеть человек вставляет накопитель в USB-разъем, подтвердив таким образом, что она является владельцем учетной записи.

Таже в заявлении отмечается, что использование данной функции быстрее по сравнению с другими методами защиты учетной записи, а также имеет ряд других преимуществ, пользователям не приходится помнить код и самостоятельно вводить, а значит его не могут узнать обманным путем мошенники. Электронный ключ может применяться и для активации других аккаунтов, в том числе в сервисах Google или Dropbox.

 

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