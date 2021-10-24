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В Естонії пройшли протести проти обов'язкової вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Таллінні відбулася масова акція протесту проти коронавірусних обмежень, що зібрала в суботу, 23 жовтня, кілька тисяч осіб. Присутні на мітинг "на захист вільного суспільства" люди не дотримувалися соціальну дистанцію, мало хто з них носив захисну маску, передає УНН із посиланням на YLE та Delfi.

В Естонії пройшли протести проти обов'язкової вакцинації

Деталі

На численних плакатах можна було прочитати гасла проти вакцинації і політики, яку проводить прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Промовці на мітингу вимагали відмови від обов’язкової вакцинації проти коронавірусу і нових обмежень, спрямованих на уповільнення розповсюдження інфекції.

Організатором акції виступила НКО “Фонд захисту сім’ї і традицій” (SAPTK), пише інтернет-видання Delfi. Нею керує 41-річний юрист Варро Вооглайд, відомий вкрай консервативними поглядами. У 2020 році він висловлював підтримку тодішньому главі МВС Естонії Марту Хельме, гомофобні висловлювання якого викликали політичну кризу в країні.

COVID-19 в Естонії

Тим часом ситуація з поширенням коронавірусу в Естонії серйозно погіршилася в останні тижні. В цей день було зафіксовано 1643 нових випадків зараження, що можна порівняти тільки з ситуацією під час останньої хвилі епідемії в березні. Відповідно до Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), рівень поширення коронавірусу в Естонії зараз один з найвищих в Європі.

Нагадаємо

Раніше, 12 жовтня, Латвія ввела режим надзвичайного стану на 3 місяці через сплеск захворювання COVID-19.

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