В Эстонии прошли протесты против обязательной вакцинации

Детали

На многочисленных плакатах можно было прочитать лозунги против вакцинации и политики, которую проводит премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Выступавшие на митинге требовали отказа от обязательной вакцинации против коронавируса и новых ограничений, направленных на замедление распространения инфекции.

Организатором акции выступила НКО “Фонд защиты семьи и традиций” (SAPTK), пишет интернет-издание Delfi. Ею руководит 41-летний юрист Варро Вооглайд, известный крайне консервативными взглядами. В 2020 году он выражал поддержку тогдашнему главе МВД Эстонии Марту Хельме, гомофобные высказывания которого вызвали политический кризис в стране.

COVID-19 в Эстонии

Между тем ситуация с распространением коронавируса в Эстонии серьезно ухудшилась в последние недели. В этот день было зафиксировано 1643 новых случаев заражения, можно сравнить только с ситуацией во время последней волны эпидемии в марте. Согласно Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), уровень распространения коронавируса в Эстонии сейчас один из самых высоких в Европе.

Напомним

Ранее, 12 октября, Латвия ввела режим чрезвычайного положения на 3 месяца из-за всплеска заболевания COVID-19.