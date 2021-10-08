У Латвії оголосять надзвичайну ситуацію через COVID-19. Невакцинованим заборонять ходити в супермаркети

Деталі

Мета введення надзвичайного стану - значно підвищити охоплення вакцинацією, ввівши суворіші обмеження для нещеплених. Також буде посилено контроль за дотриманням заходів безпеки.

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш підкреслив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених людей, а це впливає на систему охорони здоров'я: в лікарнях зростає кількість пацієнтів з COVID-19, що обмежує їх можливості цілком надавати всі послуги.

"Ми півтора року боролися в країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією в групах ризику не дійде до 90%, а в суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях", - сказав Каріньш.

Рада з кризового управління постановила, що люди, які не перехворіли і не щеплені від COVID-19, в подальшому зможуть здійснювати покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності і будуть позбавлені можливості відвідувати супермаркети.

Планується також скоротити час роботи магазинів.

Крім того, прийнято рішення ввести обмеження для щеплених. Наприклад, на заходах в "зеленому", тобто безпечному режимі, введуть додаткові правила - потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції. Також планується ввести обмеження на кількість учасників на певних заходах.

Рада закликала працювати віддалено всюди, де це можливо - і в публічному, і в приватному секторах.

Ці рішення вступлять в силу після затвердження на засіданні Кабінету міністрів 8 жовтня.

Додамо

Всього в Латвії за час пандемії зареєстровано більше 167 тисяч випадків COVID-19, померли 2 783 людини.

На даний момент в Латвії від коронавурусу щеплено 50,11% населення країни. Курс вакцинації завершили 46,57% населення.