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В Латвии объявят чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19. Невакцинированным запретят ходить в супермаркеты

Киев  •  УНН

 • 15876 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Совет по кризисному управлению Латвии поддержал объявление в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Цель введения чрезвычайного положения - значительно повысить охват вакцинацией, введя более строгие ограничения для непривитых. Также будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности вполне оказывать все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще довольно долгий путь", - сказал Кариньш.

Совет по кризисному управлению постановил, что люди, которые не переболели и не привиты от COVID-19, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты.

Планируется также сократить время работы магазинов.

Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых. Например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме, введут дополнительные правила - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничение на количество участников на определенных мероприятиях.

Совет призвал работать удаленно везде, где это возможно - и в публичном, и в частном секторах.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании Кабинета министров 8 октября.

Добавим

Всего в Латвии за время пандемии зарегистрировано более 167 тысяч случаев COVID-19, умерли 2 783 человека.

На данный момент в Латвии от коронавурусу привито 50,11% населения страны. Курс вакцинации завершили 46,57% населения.

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