В Латвии объявят чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19. Невакцинированным запретят ходить в супермаркеты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Совет по кризисному управлению Латвии поддержал объявление в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Детали
Цель введения чрезвычайного положения - значительно повысить охват вакцинацией, введя более строгие ограничения для непривитых. Также будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает их возможности вполне оказывать все услуги.
"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще довольно долгий путь", - сказал Кариньш.
Совет по кризисному управлению постановил, что люди, которые не переболели и не привиты от COVID-19, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты.
Планируется также сократить время работы магазинов.
Кроме того, принято решение ввести ограничения для привитых. Например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме, введут дополнительные правила - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию. Также планируется ввести ограничение на количество участников на определенных мероприятиях.
Совет призвал работать удаленно везде, где это возможно - и в публичном, и в частном секторах.
Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании Кабинета министров 8 октября.
Добавим
Всего в Латвии за время пандемии зарегистрировано более 167 тысяч случаев COVID-19, умерли 2 783 человека.
На данный момент в Латвии от коронавурусу привито 50,11% населения страны. Курс вакцинации завершили 46,57% населения.