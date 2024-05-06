В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн
Київ • УНН
Масштабні військові навчання "Весняний шторм" за участю близько 14 000 учасників з 15 країн пройдуть на заході Естонії та її островах з 6 по 17 травня.
У Естонії в понеділок починаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни й на островах. У них будуть залучені близько 14 тисяч учасників із 15 країн. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
З 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи та відпрацьовуватимуть співпрацю. З 13 по 17 травня у Західній Естонії, включаючи острови, відбудуться основні навчальні бої,
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У навчаннях буде залучено близько 14 000 учасників із 15 країн.
Зазначається, що цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань щодо підвищення поінформованості про небезпеки. Маневри торкнуться та учасників дорожнього руху.
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