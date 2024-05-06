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В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн

В Естонії розпочались військові навчання за участю 15 країн

Київ • УНН

 • 20630 перегляди

Масштабні військові навчання "Весняний шторм" за участю близько 14 000 учасників з 15 країн пройдуть на заході Естонії та її островах з 6 по 17 травня.

У Естонії в понеділок починаються масштабні військові навчання "Весняний шторм", які до 17 травня триватимуть у західній частині країни й на островах. У них будуть залучені близько 14 тисяч учасників із 15 країн. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

З 6 до 12 травня формуватимуть підрозділи та відпрацьовуватимуть співпрацю. З 13 по 17 травня у Західній Естонії, включаючи острови, відбудуться основні навчальні бої,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

У навчаннях буде залучено близько 14 000 учасників із 15 країн.

Зазначається, що цього року "Весняний шторм" вперше залучає і місцеве населення до навчань щодо підвищення поінформованості про небезпеки. Маневри торкнуться та учасників дорожнього руху.

Нагадаємо

Естонія та Данія передали Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів від російської агресії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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