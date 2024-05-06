В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии в понедельник начинаются масштабные военные учения "Весенний шторм", которые до 17 мая продлятся в западной части страны и на островах. В них будут задействованы около 14 тысяч участников из 15 стран. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

С 6 по 12 мая будут формировать подразделения и отрабатывать сотрудничество. С 13 по 17 мая в Западной Эстонии, включая острова, состоятся основные учебные бои, - говорится в сообщении.

Детали

В учениях будет задействовано около 14 000 участников из 15 стран.

Отмечается, что в этом году "Весенний шторм" впервые привлекает и местное население к учениям по повышению осведомленности об опасностях. Маневры коснутся и участников дорожного движения.

Напомним

Эстония и Дания передали Украине два патрульных катера для защиты морских путей от российской агрессии.