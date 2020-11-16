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В Ефіопії внаслідок обстрілу автобуса загинуло 34 людини

В Ефіопії внаслідок обстрілу автобуса загинуло 34 людини

Київ • УНН

 • 12901 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На північному заході Ефіопії внаслідок нападу бойовиків на пасажирський автобус загинуло щонайменше 34 людини. Про йдеться в заяві Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії, пише “Сіньхуа”, передає УНН.

“Щонайменше 34 людини загинули внаслідок нападу невідомих озброєних осіб на пасажирський автобус, яке відбувся напередодні ввечері в регіоні Бенішангул-Гумуз на північному заході Ефіопії”, — йдеться в повідомленні.

За даними Комісії з прав людини при парламенті Ефіопії, крім атаки на пасажирський автобус, бойовики також здійснили напади на інші райони в Бенішангул-Гумуз. Уряд країни вже направило загони силових структур в цей регіон. Проте відомство не розкрило інформацію про особи терористів, а також деталі нападу.

Як повідомляв УНН, в липні в Ефіопії під час зіткнень, які відбулися в зв’язку з вбивством музиканта і політичного активіста Хачалу Хундесса, загинуло 166 людей.

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