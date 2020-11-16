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В Эфиопии в результате обстрела автобуса погибли 34 человека

В Эфиопии в результате обстрела автобуса погибли 34 человека

Киев  •  УНН

 • 12895 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На северо-западе Эфиопии в результате нападения боевиков на пассажирский автобус погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом говорится в заявлении Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, пишет “Синьхуа”, передает УНН.

“По меньшей мере 34 человека погибли в результате нападения неизвестных вооруженных лиц на пассажирский автобус, который состоялся накануне вечером в регионе Бенишангуль-Гумуз на северо-западе Эфиопии”, — говорится в сообщении.

По данным Комиссии по правам человека при парламенте Эфиопии, кроме атаки на пассажирский автобус, боевики также напали на другие районы в Бенишангуль-Гумуз. Правительство страны уже направило отряды силовых структур в этот регион. Однако ведомство не раскрыло информацию о личностях террористов, а также детали нападения.

Как сообщал УНН, в июле в Эфиопии во время столкновений, которые произошли в связи с убийством музыканта и политического активиста Хачалу Хундесса, погибло 166 человек.

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