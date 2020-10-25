В ДТП з автобусом у Танзанії загинули 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Танзанії в провінції Кагера перевернувся автобус, загинуло 13 людей, ще 11 отримали тяжкі травми. Про це повідомив глава адміністрації району Нгара Майкл Мнтенджеле, пише Xinhua, передає УНН.
Зазначається, що ДТП сталося у суботу. Причиною аварії став відказ двигуна у момент спускання автобуса по крутому схилу. Постаждалих доставили до лікарні.
Як повідомляв УНН, у Танзанії під час вибуху бензовозу загинули понад 50 людей.