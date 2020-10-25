В ДТП з автобусом у Танзанії загинули 13 людей

Зазначається, що ДТП сталося у суботу. Причиною аварії став відказ двигуна у момент спускання автобуса по крутому схилу. Постаждалих доставили до лікарні.

Як повідомляв УНН, у Танзанії під час вибуху бензовозу загинули понад 50 людей.