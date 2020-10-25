В ДТП с автобусом в Танзании погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Танзании в провинции Кагера перевернулся автобус, погибли 13 человек, еще 11 получили тяжелые травмы. Об этом сообщил глава администрации района Нгар Майкл Мнтенджеле, пишет Xinhua, передает УНН.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу. Причиной аварии стал отказ двигателя в момент спуска автобуса по крутому склону. Пострадавшие доставлены в больницу.
Как сообщал УНН, в Танзании при взрыве бензовоза погибли более 50 человек.