В ДТП с автобусом в Танзании погибли 13 человек

Отмечается, что ДТП произошло в субботу. Причиной аварии стал отказ двигателя в момент спуска автобуса по крутому склону. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщал УНН, в Танзании при взрыве бензовоза погибли более 50 человек.