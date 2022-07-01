В «днр» звинуватили у «найманстві» ще двох британців

Цитата

"Слідство зараз ведеться щодо британських найманців Ділана Хіллі та Ендрю Хілла. Інкримінуються їм ті самі статті, як і трьом раніше засудженим найманцям. Ведеться слідство, пред'явлено звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, кримінальні справи нібито порушено за ст. 430 КК "днр" ("Найманство"). Полонені британці утримуються в одному із СІЗО "днр".

"З ними ведуться слідчі дії, в ході яких слідчим необхідно буде отримати докази скоєних британцями злочинів, оскільки вони не хочуть давати свідчення та співпрацювати в рамках кримінальних справ, порушених щодо них", - цитують ЗМІ слова співрозмовника.

За повідомленнями ЗМІ, одного з британців взяли в полон, коли росія окупувала Маріуполь, другого – у Миколаївській області.

Доповнення

Контрольований бойовиками так званий "суд" в ОРДО "засудив" до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.

Українська влада в пріоритетному порядку включатиме британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “днр" "вирок" у вигляді смертної кари, до списку на обмін військовополонених.