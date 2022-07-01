В «днр» предъявили обвинение в «наемничестве» еще двум британцам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В так называемой «днр» еще двое граждан Великобритании обвиняются в «наемничестве». Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные из самопровозглашенных образований, передает УНН.
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"Следствие сейчас ведется в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", - говориться в сообщении.
Детали
Как сообщается, уголовные дела якобы возбуждены по ст. 430 УК "днр" ("Наемничество"). Пленные британцы содержатся в одном из СИЗО "днр".
"С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в их отношении", - цитируют СМИ слова собеседника.
По сообщениям СМИ, одного из британцев взяли в плен, когда россия оккупировала Мариуполь, второго - в Николаевской области.
Дополнение
Контролируемый боевиками так называемый "суд" в ОРДО "приговорил" к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевавших в составе Вооруженных сил Украины.
Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.
Украинские власти в приоритетном порядке включат британских граждан Эйдена Аслина и Шона Пиннера, получивших от “днр" "приговор" в виде смертной казни, в список на обмен военнопленных.